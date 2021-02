Der FSV Mainz im Check : Bei ruhenden Bällen ist Vorsicht geboten

Leverkusen Seit Bo Svensson Trainer der abstiegsbedrohten Mainzer ist, punkten die Rheinhessen kontinuierlich – auch dank starker Standards. Die Siege zuletzt gegen Union Berlin und RB Leipzig schüren die Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Die Mannschaft Jean-Philippe Mateta, mit sieben Treffern noch immer der beste Torschütze des FSV in dieser Saison, läuft seit Januar für Crystal Palace in der Premier League auf. Zuletzt fehlten zudem auch noch Angreifer Robin Quaison (Knieprellung) und der kamerunische Nationalspieler Pierre Kunde Malong, der nach seiner Operation am Knie wohl noch nicht so weit ist. Den Platz im Angriff neben Karim Onisiwo nahm zuletzt der noch zu Beginn der Saison kurzzeitig suspendierte Adam Szalai ein. Der routinierte Ungar könnte aber am Samstag bereits für den ehemaligen Heidenheimer Robert Glatzel weichen, der zuletzt für Cardiff City in der englischen zweiten Liga stürmte, nun an Mainz ausgeliehen ist und seit rund einer Woche voll mit der Mannschaft trainiert. Der Angreifer ist der dritte Winterzugang auf Leihbasis. Die anderen beiden sind in Leverkusen alte Bekannte: Mittelfeldwühler Dominik Kohr und Rechtsverteidiger Danny da Costa kamen von Eintracht Frankfurt, wurden aber bei Bayer 04 ausgebildet und liefen für die Profimannschaft auf. Letzteres gilt auch für Levin Öztunali, der seit 2016 das Trikot der 05er trägt.