Jubiläum : Peter Bosz knackt 100-Spiele-Marke bei Bayer 04

Leverkusen Das 5:2 am vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart war für Peter Bosz ein Jubiläumsspiel. Zum 100. Mal stand der Niederländer als Coach der Werkself an der Seitenlinie.

Erfreuliches gibt es derweil vom Trainingsplatz des Werksklubs zu berichten. Auf dem steht seit Montag auch wieder Nadiem Amiri. Der deutsche Nationalspieler (fünf Einsätze) hatte die vergangenen drei Partien von Bayer 04 in Leipzig und Essen sowie gegen Stuttgart aufgrund einer Corona-Infektion verpasst. Der 24-Jährige steht aktuell zur Wahl für das „Tor des Monats Januar“ in der ARD-Sportschau. Zum Start ins Fußballjahr hatte der Mittelfeldspieler die Werkself per Hackentreffer bei Eintracht Frankfurt (Endstand: 1:2) zwischenzeitlich in Führung gebracht. Neben dem Leverkusener Amiri sind Levin Öztunali (Mainz 05), Daniel-Kofi Kyereh (St. Pauli), Morris Schröter (FSV Zwickau) und Christoph Baumgartner (TSG Hoffeheim) nominiert.