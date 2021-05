3:1 gegen Mainz : BVB nutzt Frankfurts Patzer und macht die Champions League klar

Mainz Borussia Dortmund spielt auch in der nächsten Saison wieder sicher in der Königsklasse. Nach dem Patzer von Konkurrent Eintracht Frankfurt machte der BVB mit einem Sieg bei Mainz 05 alles klar. Randnotiz: Wegen eines Unwetters wurde die Partie zeitweise unterbrochen.

Borussia Dortmund hat das Happy End einer wechselhaften Fußball-Bundesligasaison mit dem Einzug die Champions League perfekt gemacht. Drei Tage nach dem Triumph im DFB-Pokal gewann der BVB am Sonntag beim FSV Mainz 05 mit 3:1 (2:0). Raphael Guerreiro (23. Minute) und Marco Reus (42.) ebneten schon bis zur Halbzeit den Weg zum Sieg. Für die Vorentscheidung sorgte Julian Brandt (80.). Robin Quaison (90.+1) erzielte in der Nachspielzeit per Handelfmeter das Tor für die Gastgeber.