Überzeugender Auftritt : Demirbay liefert den Vergleichswert

Leverkusen Nicht nur wegen seiner zwei Tore hat Bayers Mittelfeldspieler beim 5:2 gegen Stuttgart eine seiner bisher besten Leistungen als Profi der Werkself gezeigt. An diesem Auftritt wird sich der 27-Jährige künftig messen lassen müssen.

Nicht selten steht er im Mittelpunkt der Kritik: Kerem Demirbay. Seit seinem Wechsel 2019 von Hoffenheim unters Bayer-Kreuz hat der in Gelsenkirchen aufgewachsene Mittelfeldspieler nur selten bewiesen, warum die Verantwortlichen in Leverkusen eine Ablöse von 32 Millionen Euro an die Kraichgauer überwiesen und ihn so zum Rekordtransfer des Werksklubs gemacht haben. Beim 5:2 (2:0)-Erfolg am vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart zeigte der 27-Jährige allerdings viel von dem, was ihn auszeichnet: gute Technik, starke Abschlüsse – und endlich auch die notwendige Aggressivität.