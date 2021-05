Rettung nach 2:2 gegen FC Bayern II vertagt : MSV Duisburg verpasst vorzeitigen Klassenerhalt

Duisburg Der MSV Duisburg bleibt auch im siebten Heimspiel in Folge ohne Niederlage. Gegen den FC Bayern II müssen sich die Zebras aber mit einem 2:2 begnügen. Das Team von Trainer Pavel Dotchev hat damit den Klassenerhalt noch nicht sicher, kommt seinem Ziel aber immer näher.

Die Vorfreude und eine gewissen Anspannung vor dem Duell gegen den FC Bayern II konnte Duisburgs Trainer Pavel Dotchev nicht leugnen. „Es wäre es schön, wenn wir den Sack heute zumachen würde“, sagte der 55-Jährige bei MagentaSport, wohlwissend, daas an den letzten drei Spieltagen noch schwere Aufgaben auf sein Team warten.

Als um genau 20:52 Uhr der Abpfiff durch das Stadion des MSV schallte, dürfte der Coach einmal tief durchgeatmet haben: Der MSV Duisburg und der Bayern-Nachwuchs trennten sich in einer offenen Partie mit 2:2 (1:1). Mit nun 43 Punkten liegt der MSV drei Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte vor dem ersten Abstiegsrang, den der KFC Uerdingen (37 Punkte) belegt . Weil der KFC noch auf den 1. FC Kaiserslautern (38) trifft und sich beide Teams so gegenseitig Punkte wegnehmen, wäre der MSV bei einem Sieg bereits gerettet gewesen.

Im Vergleich zum 0:1 in Dresden hatte Dotchev seine Startelf lediglich auf einer Position verändert weiter zittern. Dominik Schmidt ersetzte in der Innenverteidigung Vincent Gembalies, der aufgrund eines Nasenbeinbruches ausfällt. Verzichten mussten die Zebras zudem kurzfristig auf Wilson Kamavuaka. Der Mittelfeldspieler wurde positiv auf Corona getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne, wie der Drittligist kurz vor Beginn der Partie mitteilte.