Erstes Spiel, erstes Tor : Demarai Gray überzeugt bei seinem Debüt

Bayers Demarai Gray nimmt Maß und zirkelt den Ball zum 5:2-Endstand gegen Stuttgart ins Netz. Foto: AP/Thilo Schmuelgen

Leverkusen Der 24-jährige Außenangreifer in Diensten von Bayer 04 hat gegen Stuttgart nicht nur sein Pflichtspiel-, sondern auch sein Tordebüt gefeiert. Per Videostudium hat er sich zuvor auf seine neue Aufgabe in Leverkusen vorbereitet.

Es war der Schlusspunkt einer in der zweiten Halbzeit offenen Partie in der BayArena. Über den eingewechselten Jeremie Frimpong gelangte der Ball nach einem Konter der Werkself bei Kerem Demirbay. Der Doppeltorschütze zögerte jedoch einen Moment zu lang, schlug einen Haken und ließ sich so von Stuttgarts Orel Mangala im letzten Moment den Ball wegspitzeln. Der mitgelaufene Demarai Gray erkannte die Gelegenheit, nahm Maß und zirkelte das Spielgerät vorbei an VfB-Torhüter Gregor Kobel ins Netz. 5:2 – Endstand.

Obwohl der Engländer erst vor wenigen Tagen zur Mannschaft gestoßen war und erst zwei Trainingseinheiten mit seinen neuen Teamkollegen absolviert hatte, vertraute Peter Bosz auf Anhieb den Fähigkeiten des in diesem Winter von Leicester City aus der Premier League unters Bayer-Kreuz gewechselten Außenstürmers. In der 74. Minute brachte der Bayer-Coach Gray für den erschöpften Moussa Diaby, nur zehn Minuten später jubelte der Neu-Leverkusener zum ersten Mal gemeinsam mit der Werkself.

Info Das ist Winterzugang Demarai Gray Geboren 28. Juni 1996 in Birmingham (England) Bisherige Vereine Cadbury Athletic, Birmingham City, Leicester City, Bayer Leverkusen (seit Januar 2021) Erfolge Englischer Meister 2016 mit Leicester City

Auf die Frage, ob es der perfekte Einstand gewesen sei, antwortete der 24-Jährige bescheiden, dass es „ein sehr guter Start“ für ihn gewesen sei und er sich natürlich über seinen Treffer freue. „Am wichtigsten ist aber, dass wir als Team die drei Punkte geholt haben. Es war zuletzt eine schwierige Zeit für die Mannschaft, aber wir haben eine gute Reaktion gezeigt“, betonte er.

Dass der Profi, der in Leverkusen die Rückennummer 28 trägt, sofort seinen Beitrag zum erhofften Stopp der Talfahrt beitragen konnte, hängt wohl auch mit der Art zusammen, wie er sich auf seinen neuen Arbeitgeber vorbereitet hat. Nach dem Schlusspfiff erläuterte der englische Meister von 2016, dass er sich vor seinem Wechsel nach Deutschland viele Partien des Werksklubs angesehen habe, „um zu verstehen, wie das Team spielt und was der Trainer von uns als Mannschaft erwartet. Der Spielstil kommt uns Angreifern natürlich entgegen.“

Neben Gray haben auch die anderen beiden Wintertransfers des Werksklubs – Timothy Fosu-Mensah und Jeremie Frimpong – bereits erste Duftmarken gesetzt. Nach seiner Einwechslung beim 0:1 gegen Wolfsburg vor wenigen Wochen stand Rechtsverteidiger Fosu-Mensah in jeder Partie in der Startformation, profitiert dabei natürlich auch von der Verletzung des wegen Wadenproblemen angeschlagenen Lars Bender. In dessen Abwesenheit hat sich der Niederländer bislang als solide Alternative präsentiert. Der 23-Jährige überzeugt durch ein ordentliches Stellungsspiel und gute Abwehrarbeit, wenngleich er sich mit dem Ball noch mehr zutrauen dürfte.