Gratis-Aktion : Bayer 04 verschenkt Karten an Nachbarn der Arena

Leverkusen Anwohner der BayArena erhalten vom Werksklub bis zu vier Tickets pro Haushalt, um zum Spiel gegen Hoffenheim ins Stadion zu kommen. Die Aktion hat unter dem Bayer-Kreuz Tradition.

Was den Zuschauerschnitt betrifft, ist Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen in der Bundesliga nur unteres Mittelmaß. Der Werksklub ist stets auf der Suche nach Ideen, wie die Ränge der 30.210 Zuschauer fassenden BayArena mit Leben gefüllt werden können. Eine Tradition ist das Verschenken von Tickets an Nachbarn. Für das Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim erhalten Anwohner bis zu vier Tickets pro Haushalt.