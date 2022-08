FC Augsburg im Gegnercheck : FCA will mutiger auftreten

Leverkusen Mit einem neuen Trainer und einigen neuen Spielern will der FC Augsburg auch in dieser Saison zeigen, dass er in die Bundesliga gehört. Der Start ist beim 0:4 gegen den SC Freiburg allerdings missglückt.

Die Mannschaft Enrico Maaßen heißt der neue Trainer in Augsburg. Der 38-Jährige übernahm im Sommer den Posten von Markus Weinzierl. Der Abschied des Coachs per TV-Interview nach dem letzten Spieltag der Vorsaison überraschte die Verantwortlichen. Bis heute reagiert FCA-Manager Stefan Reuter verschnupft auf die Posse. Maaßen kam von Borussia Dortmund II in die Fuggerstadt und soll für einen Neuanfang stehen. Mittelfeldspieler Ruben Vargas (Muskelverletzung) und Innenverteidiger Reece Oxford (Knie-OP) verpassten die gesamte Vorbereitung. U21-Europameister Niklas Dorsch erlitt im Testspiel gegen Stade Rennes einen Mittelfußanbruch und wird langfristig fehlen. Der FCA verpflichtete Elvis Rexhbecaj, der zuletzt vom VfL Wolfsburg an den VfL Bochum ausgeliehen war. Hinzu kommen Ermedin Demirovic (24) vom SC Freiburg und Maximilian Bauer (22) von der SpVgg Greuther Fürth. Im Angriff konnte Winterzugang und Rekordeinkauf Ricardo Pepi indes bislang nicht sein Potenzial abrufen. Möglicherweise bekommt in Leverkusen Routinier Florian Niederlechner eine Chance von Beginn an. Auch der Finne Fredrik Jensen, der in der Vorbereitung überzeugte, könnte in die Startelf rücken.



Die Form Der Start in die Liga ist mit einem 0:4 gegen Freiburg gründlich missglückt. Vor allem in der torlosen ersten Halbzeit präsentierte sich der FCA allerdings auf Augenhöhe mit dem Europa-League-Teilnehmer aus dem Breisgau. Für Augsburg dürfte es aber erneut einzig und allein um den Klassenerhalt gehen. In der ersten Runde des Pokals war Regionalligist TuS Blau-Weiß Lohne indes keine Herausforderung (4:0).



Darauf muss Bayer 04 achten Maaßen verbreitet Aufbruchstimmung. Der FCA soll mehr agieren und nicht nur reagieren. Mutiger sein, aus einer Dreierkette aufbauen und schnell umschalten nach Ballgewinnen lautet die Devise. Gegen Freiburg funktionierte das nur in der ersten Halbzeit halbwegs ordentlich. Die Gegentore zu Beginn der zweiten 45 Minuten offenbarten indes Probleme bei der defensiven Zuordnung, auch bei Standards präsentierten sich die Augsburger anfällig.