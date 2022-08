Heimspiel gegen Augsburg : Bayer Leverkusen giert nach dem ersten Sieg

Leverkusen Bayer 04 trifft im Duell zweier Verlierer des ersten Spieltags auf seinen Lieblingsgegner FC Augsburg. Für den gesperrten Kapitän Lukas Hradecky hütet Andrey Lunev das Tor.

Es ist das erste Heimspiel der neuen Saison – und sogleich eine Schlüsselpartie für Bayer Leverkusen . Nach der Pokalblamage bei Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg und der Niederlage zum Ligastart bei Borussia Dortmund empfängt die Werkself an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) den FC Augsburg in der BayArena . Nur mit einem Sieg gegen das Team aus Bayern kann die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane den kompletten Fehlstart noch abwenden.

Dabei muss der Coach der Leverkusener, der in dieser Woche zum vierten Mal Vater geworden ist, auf zwei Stammkräfte verzichten. Kapitän Lukas Hradecky fehlt nach seiner Roten Karte in Dortmund und wird durch Andrey Lunev ersetzt, Mittelfeldspieler Robert Andrich ist nach einem Bluterguss im Gesäß zudem nicht rechtzeitig fit geworden. Auch er fällt aus. Angreifer Amine Adli kehrt indes nach rund vier Monaten Verletzungspause in den Kader zurück.