MRT bringt Gewissheit : Karim Bellarabi fehlt Bayer Leverkusen rund sechs Wochen

Leverkusen Nach dem Schlüsselbeinbruch von Amine Adli und der Sehnenverletzung von Andrey Lunev gibt Bayer Leverkusen die nächste langfristige Verletzung innerhalb weniger Tage bekannt: Karim Bellarabi hat einen Riss am Außenmeniskus erlitten.

Karim Bellarabi wird dem Bayer 04 Leverkusen in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Neben den muskulären Problemen, die einen Einsatz des Offensivspielers am vergangenen Wochenende in der Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg (1:2) verhinderten, wurde am Montag bei einer MRT-Untersuchung zusätzlich ein Außenmeniskus-Riss im linken Knie diagnostiziert. Bellarabi wird noch in dieser Woche operiert. Die Ausfallzeit des 32-Jährigen wird voraussichtlich sechs Wochen betragen.