Vorfall bei Bayer 04 : Trainings-Zoff zwischen Aránguiz und Kohr

Bayer Leverkusens Charles Aránguiz wurde im Training am Dienstag handgreiflich gegen seinen Teamkollegen Dominik Kohr. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Die Trainingseinheit bei Bayer 04 Leverkusen am Dienstag ist fast beendet, als Charles Aranguiz seinen Teamkollegen Dominik Kohr angreift. Auslöser ist ein ruppig geführter Zweikampf der beiden Mittelfeldspieler.

Bayer 04 Leverkusen steht vor einem wegweisenden Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Am Sonntag empfängt der Tabellensechste (51 Punkte) dem Vierten (54) in der BayArena (18 Uhr). Es ist ein vorentscheidendes Duell im Kampf um einen Europapokalplatz, vielleicht auch um den Einzug in die Champions League. Ob die Anspannung vor dem laut Kevin Volland „brutalen Endspiel“ ihren Teil dazu beigetragen hat, dass Dominik Kohr und Charles Aránguiz im Training heftig aneinandergerasselt sind, ist ungewiss. Sicher ist, dass der Vorfall für Aufregung gesorgt hat.