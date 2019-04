Bailey und Bellarabi verletzt : Die Flügel der Werkself sind gestutzt

Leverkusen Die Verletzungen von Karim Bellarabi und Leon Bailey stellen Bayer 04-Trainer Peter Bosz vor ein kniffliges Personalpuzzle. Für das Spiel am Freitag in Augsburg (20.30 Uhr) hat der Niederländer mehrere Optionen.

Peter Bosz nimmt die Personalsituation der Werkself gelassen. „Trotzdem werden wir wieder mit elf Spielern spielen“, entgegnet er auf die Aussage, dass nach den Verletzungen von Leon Bailey und Karim Bellarabi kaum noch Flügelstürmer bei Bayer 04 zur Verfügung stehen. Am Freitag tritt er mit seiner Mannschaft beim erstarkten FC Augsburg an (20.30 Uhr). Für die in seinem System besonders sensible Position auf der Außenbahn hat der Niederländer einige Möglichkeiten.