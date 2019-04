Qualifikation für Europa : Bayer 04 hält Schicksal in den eigenen Händen

Bayers Abwehrchef Sven Bender (l.) – hier im Duell mit Nürnbergs Hanno Behrens – will mit der Werkself noch hoch hinaus in dieser Saison. Foto: dpa/Guido Kirchner

Leverkusen Um sich sicher für den Europapokal zu qualifizieren, muss die Werkself die verbleibenden vier Spiele gewinnen – angefangen in Augsburg am Freitagabend.

Von Sebastian Bergmann

Der FC Augsburg ist ein Lieblingsgegner der Werkself. Seit dem Aufstieg der Fuggerstädter 2011 hat Bayer 04 keine seiner 15 Partien gegen den Klub aus Bayern verloren. Diese Serie wollen Trainer Peter Bosz und sein Team am Freitag (20.30 Uhr) freilich fortsetzen. „Mit einem guten Ergebnis können wir Druck auf die Konkurrenz aufbauen. Wir wissen, was wir machen müssen und treten an, um die drei Punkte zu holen. Darauf konzentrieren wir uns“, sagt Bosz.

Seitdem feststeht, dass sich Leipzig und München im Finale des DFB-Pokals gegenüberstehen, ist auch klar, dass der Tabellensiebte der Liga sicher an der Qualifikation zur Europa League teilnehmen kann. Diesen Platz belegt aktuell die Werkself. Mit einem Sieg im mehr als 500 Auto-Kilometer entfernten Augsburg könnte sich Leverkusen zumindest vorübergehend an Hoffenheim vorbei auf den sechsten Platz schieben und mit Gladbach, das eine um sieben Tore bessere Differenz hat, nach Punkten gleichziehen.

Info So könnte die Werkself in Augsburg spielen Tor Hradecky Abwehr Tah, S. Bender, Wendell Mittelfeld Aránguiz, Baumgartlinger – Weiser, Havertz, Brandt, Volland Sturm Alario

Einfach wird das Duell beim FCA aber sicher nicht. Seit Martin Schmidt dort als Trainer eingestiegen ist, hat die Mannschaft zwei überzeugende Siege gefeiert: in Frankfurt (3:1) und gegen Stuttgart (6:0). „Jedes Spiel hat seine eigene Geschichte“, betont Bosz. „Der VfB war gegen Augsburg vielleicht nicht in der besten Verfassung, dennoch hat der FCA sechs Tore geschossen. Die Eintracht hat früh eine Rote Karte gesehen, und trotzdem musst du dort erst einmal gewinnen.“ Der Niederländer in Diensten des Werksklubs geht davon aus, dass „zwei Mannschaften mit Selbstvertrauen aufeinandertreffen, die beide in einer guten Verfassung sind.“

Sollte Bayer 04 nach den Zu-null-Siegen gegen Stuttgart und Nürnberg den dritten „Dreier“ in Serie einfahren, hätte das den Vorteil, das eigene Schicksal weiter selbst in den Händen zu halten. Denn nur mit je drei Zählern im Saisonendspurt in Augsburg, gegen Frankfurt und Schalke sowie zum Abschluss in Berlin, hätte die Werkself die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb gesichert und wäre nicht auf Patzer der Konkurenten angewiesen. Sollte die Bosz-Elf das schaffen, hätte das Team die Saison mit einer Sechs Spiele andauernden Siegesserie beendet. Eine vergleichbare Erfolgssträhne gab es zuletzt unter Coach Roger Schmidt in der Endphase der Saison 2015/16. Damals erreichte Leverkusen dank des fulminanten Schlussspurts noch die Champions League. Ein Szenario, dass trotz mehrere Schwächephasen in dieser Spielzeit weiterhin nicht ausgeschlossen ist.