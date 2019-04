Drei Siege in Folge : Die Werkself zeigt Fußball zum Verlieben

Leverkusen Trainer Peter Bosz gerät nach dem 4:1-Sieg in Augsburg ins Schwärmen. „Das ist der Fußball, den ich liebe“, sagt der Niederländer nach einer der reifsten Leistungen unter seiner Leitung. Der Saisonendspurt kann für Bayer 04 kommen.

In der Tat zeigte Bayer 04 eine seiner bislang reifsten Saisonleistungen. Abgesehen von dem 3:1-Heimsieg gegen Bayern München kommen einem nur wenige Spiele seit der Winterpause in den Sinn, in denen die Mannschaft über 90 Minuten konsequent umgesetzt hat, was ihr Trainer verlangt. Die Werkself war in Augsburg sicher in den Pässen, stabil in der Abwehr, hat ihre Chancen genutzt und ließ sich auch von einem frühen Rückstand sowie zwei per Videobeweis aberkannten Toren nicht aus der Ruhe bringen. Der offensive und ballbesitzbetonte Ansatz des Trainers griff auf ganzer Linie. Nicht nur Lukas Hradecky war entsprechend glücklich: „Wenn wir so spielen, können wir jede Mannschaft in der Bundesliga schlagen“, sagte der Schlussmann.