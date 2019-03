Verteidiger kommt aus Iserlohn: Krefeld Pinguine verpflichten Tom-Eric Bappert

Krefeld Die Pinguine haben mit Tom-Eric Bappert ihren ersten Zugang für die kommende Saison verpflichtet. Der Verteidiger wechselt vom Liga-Konkurrenten Iserlohn Roosters zu den Krefeldern.

„Tom hat von Mai bis August 2017 bereits bei uns trainiert und die komplette Saisonvorbereitung mitgemacht. Insgesamt konnte er damals einen sehr guten Eindruck hinterlassen, hatte jedoch auf eine Chance in der OHL (Ontario Hockey League) gehofft und diese schließlich in Saginaw auch erhalten. Er ist ein talentierter Verteidiger, der es insbesondere über unser U23 Team in die DEL schaffen möchte“, sagte Matthias Roos, Sportdirektor und Geschäftsführer der Pinguine, über den 186 cm großen und 86 kg schweren Neuzugang. Bappert unterschrieb bei den Pinguinen einen mehrjährigen Vertrag.