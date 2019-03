Vertragsverlängerung am Geburtstag : Philip Riefers bleibt ein Pinguin

Philip Riefers (Nr.60), hier beim letzten Auswärtsspiel in Düsseldorf in Aktion, ist in der neuen Saison als Verteidiger eingeplant. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Philip Riefers hat am Freitag seinen Vertrag bei den Krefeldern Pinguinen um ein Jahr verlängert. Sportdirektor Matthias Roos schätzt die Flexibilität des Allrounders. Die ersten Eckdaten für die neue Saison stehen fest.

Das schönste Geschenk machte sich Philip Riefers am Freitag an seinem 29. Geburtstag selber. Er verlängerte wie erwartet seinen Vertrag bei den Pinguinen um ein Jahr. Damit bleibt ein weiterer wichtiger Spieler dem Team erhalten. Der gelernte Stürmer bot in dieser Saison als Verteidiger seine besten Spiele im schwarz-gelben Trikot. „Mit Philip behalten wir einen Spieler, der sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm eingesetzt werden kann. Diese Flexibilität macht ihn in unserem Team besonders wertvoll. Zukünftig planen wir mit Philip in der Verteidigung. Insbesondere mit Alex Trivellato hat er in der zweiten Saisonhälfte gut harmoniert“, erklärte Sportdirektor Matthias Roos. Trainer Brandon Reid wünscht sich in Zukunft von Riefers noch mehr Konstanz in seinen Leistungen.

Der aus dem Nachwuchs des KEV stammende Rechtsschütze kehrte vor einem Jahr in seine Heimatstadt zurück und kam in der abgelaufenen Spielzeit auf fünf Tore und acht Vorlagen in 51 Spielen. Er hat mittlerweile 486 Spiele in der DEL bestritten und dabei 32 Tore erzielt und 52 Vorlagen gegeben. Hinzu kommen 58 Spiele in den Play-offs mit drei Toren und sechs Vorlagen. 2011 hatte der gelernte Außenstürmer Krefeld in Richtung Köln verlassen. Über Augsburg, Mannheim und Wolfsburg kehrte Riefers schließlich im Mai 2018 nach Krefeld zurück. „Wenn man lange weg gewesen ist, lernt man die Heimat mehr zu schätzen. Sicherlich hatte ich gerade auch in Köln eine gute Zeit und unter Pavel Gross in Wolfsburg habe ich mich zu einem kompletteren Spieler entwickelt. Vor einem Jahr nach Hause zu kommen, ist definitiv die richtige Entscheidung gewesen. Hier wächst etwas zusammen, als Krefelder möchte ich Teil davon sein. Ich bin gespannt, wo unser Weg in der neuen Saison hinführt“, sagte der Stürmer und freut sich über seine Vertragsverlängerung und auf die neue Spielzeit. In der kommenden Woche werden weitere Vertragsverlängerungen erwartet. Als sicher gilt, dass Stürmer Travis Ewanyk, Verteidiger Garrett Noonan und Torwart Dimitri Pätzold bleiben werden. Trainer Reid war besonders im letzten Saisondrittel mit diesen Akteuren sehr zufrieden.

Am rande Finnische Firma baut die neue Flexi-Bande ein Ab der neuen DEL-Saison muss in allen Stadien eine Flexi-Bande vorhanden sein, die das Verletzungsrisiko der Spieler erheblich reduziert. In der Yayla-Arena wird die Bande von einer finnischen Firma eingebaut. Das bestätigte Arena-Geschäftsführer Paul Keusch auf RP-Anfrage.