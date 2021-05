Meister-Entscheidung vertagt : Eisbären schlagen Wolfsburg und erzwingen drittes DEL-Finale

Die Eisbären Berlin haben im DEL-Finale ausgeglichen und ein drittes Endspiel erzwungen. Sie gewannen gegen die Grizzlys Wolfsburg das zweite Spiel deutlich mit 4:1. Am Freitag wird die Meisterschaft nun entschieden.

Kapitän Frank Hördler (17.), Ryan McKiernan (28.), Sebastian Streu (31.) sowie Lukas Reichel (59.) ins leere Tor erzielten die Treffer für den siebenmaligen Titelträger, der sich am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) in eigener Halle zum alleinigen Rekordchampion der Deutschen Eishockey Liga (DEL) krönen könnte. Gerrit Fauser (38.) traf für den Außenseiter Wolfsburg, der das Auftaktspiel mit 3:2 nach Verlängerung in der Hauptstadt gewonnen hatte. In den ersten beiden Play-off-Runden hatten die Eisbären ebenfalls die erste Partie verloren, die "Best-of-three"-Serien aber doch noch für sich entschieden.