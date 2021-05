„Düsseldorf ist meine Heimat“ : Torhüter Hendrik Hane bleibt der DEG treu

Düsseldorf Torhüter Hendrik Hane hat seinen Vertrag bei der Düsseldorfer EG verlängert. Damit setzt der DEL-Klub auch in der neuen Spielzeit im Tor auf das Goalie-Gespann Hane und Mirko Pantkowski.

Die Kaderplanung der Düsseldorfer EG schreitet weiter voran. Der DEL-Klub hat den Vertrag mit Torhüter Hendrik Hane um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Damit wird die DEG erneut mit dem Gespann Hane (21) und Mirko Pantkowski (22) in die Spielzeit starten.

Düsseldorfs Manager Niki Mondt ist überzeugt, dass man mit dem jungen Gespann gut aufgestellt ist. „Hendrik hat vergangene Saison einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gemacht und ist auf einem sehr guten Weg“, wird Mondt in der Vereinsmitteilung zitiert. Der Verein hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, auch wegen der Coronavirus-Pandemie noch mehr sparen und den Etat herunterschrauben zu müssen. Daher sieht sich der Traditionsverein zu einem Kaderumbau gezwungen.

Hane, der bereits mit 13 Jahren zu DEG kam und alle Nachwuchsstationen des achtmaligen Deutschen Meisters durchlief, absolvierte in der vergangenen Spielzeit 19 Partien für die DEG und wurde im Anschluss erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen. „Düsseldorf ist meine Heimat. Ich bin sehr glücklich, dass der Klub weiter sein Vertrauen in mich setzt“, sagte Hane, der weiter hart arbeiten will, „um mich und mein Spiel in der nächsten Saison weiterzuentwickeln und das in mich gesetzte Vertrauen zurückzuzahlen.“