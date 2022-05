Nationalmannschaft im Computerspiel FIFA 22 : E-Sportler aus Walbeck steht mit Deutschland im EM-Finale

Walbeck Die deutsche Nationalmannschaft im Computerspiel FIFA 22 um den Walbecker Markus Günther steht im Finale der Pro-Clubs Europameisterschaft. Im Finale trifft Deutschland auf Portugal.

Die deutsche Nationalmannschaft im Computerspiel FIFA 22 steht im Finale der Pro-Clubs Europameisterschaft. Das Team um den Walbecker Markus Günther setzte sich im Halbfinale gegen Georgien durch. Im Hinspiel in der Vorschlussrunde gewann Deutschland 3:1 gegen Georgien, sicherte sich so eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Hier trennten sich Georgien und Deutschland 0:0 – das deutsche Team erreichte so das Finale. Das Duell im Halbfinale war eine Neuauflage des Vorrundenduells. In der Vorrunde setzte sich Deutschland ebenfalls durch – mit 1:0 und 2:1.