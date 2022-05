Der erste Neuzugang : Pinguine verpflichten Kael Mouillierat

Kael Mouillierat, hier rechts im ersten Saisonspiel der Pinguine in Straubing vor dem Tor von Sergei Belov, wechselt an den Niederrhein. Foto: schindler/HARRY SCHINDLER

Krefeld Der 34-jährige Stürmer aus Kanada wechselt von den Straubing Tigers zum DEL-Absteiger von der Westparkstraße. Er kann als Linksaußen und Center eingesetzt werden. Als neuer Cheftrainer ist ein Schwede im Gespräch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Rechtzeitig vor dem Start des Kartenvorverkaufs für ihre erste Saison in der DEL2 gaben die Krefeld Pinguine am Dienstag wie von der RP bereits angekündigt die Verpflichtung von Kael Mouillierat bekannt. Der kanadische Center spielte zuletzt vier Jahre für die Straubing Tigers. Auch wenn er schon 34 Jahre alt ist, gilt er für das noch neu zu formierende Team der Schwarz-Gelben als Verstärkung.

„Kael verfügt über Erfahrung in allen Top-Ligen Nordamerikas und hat sich auch in Deutschland als zuverlässiger und nützlicher Stürmer in der DEL etabliert. Er ist ein harter Arbeiter und ein Muster-Profi, der als Vorbild für die jungen Spieler dienen wird. Außerdem wird er charakterlich sehr gut zu den Pinguinen passen. Es besteht kein Zweifel, dass Kael in der DEL2 einer der Top-Ausländer sein wird“, erklärte Geschäftsführer Sergey Saveljev, der die Geschäfte der GmbH derzeit von seiner Wahlheimat Schweiz leitet.

Info Dauerkartenverkauf für die DEL2-Saison beginnt Die Fans der Krefeld Pinguine können ab dem 4. Mai, 10 Uhr ihre Dauerkarte für die kommende Saison erwerben. Die im Vergleich zum Vorjahr reduzierten Preise gelten bereits im Frühbucherpreis bis 15. Juni 2022. Neben der Veränderung der Ticketpreise gibt es auch eine Veränderung der Zuordnung der Blöcke. Weitere Infos auf der Homepage des Klubs unter www. Krefeld-Pinguine.de.

Der in Edmonton, Alberta, Kanada geborene Stürmer stand in insgesamt über 300 Spielen in der AHL für die Texas Stars, Bridgeport Sound Tigers, St.John‘s Ice Caps und Wilkes-Barre/Scranton Penguins unter Trainer Clark Donatelli auf dem Eis und kam auf 235 Punkte (91 Tore, 144 Vorlagen). In der ECHL kam er bei den Idaho Steelheads auf 117 Einsätze (55 Tore, 64 Vorlagen). In der NHL spielte er sechmal für die New York Islanders auf einmal für die Pittsburgh Penguins.

„Ich freue mich auf meine Zeit bei den Pinguinen. Ich kann es kaum erwarten, das Projekt Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen“, so Mouillierats Worte in der Pressemitteilung der Pinguine. Gegenüber den Medien in Straubing sagte er: „Ich wäre gerne geblieben, habe aber Verständnis dafür, dass der Klub jüngere Spieler ins Team einbauen möchte. Es wäre aber schön, wenn ich in Deutschland meine Karriere beenden kann.“

2016 heuerte der 1,83 Meter große Linksschütze bei Lulea HF in der schwedischen Topliga SHL an. In der Saison 2017/18 wechselte er zum ERC Ingolstadt, wo sich die Sportliche Leitung mehr von ihm versprochen hatte und sein Vertrag nach Saisonende nicht verlängert wurde. Viel besser lief es für ihn dann in Straubing. Insgesamt kommt er in der DEL in 237 Spielen auf 118 Punkte (62/56). „Es ist für jede Mannschaft gut, einen Spielertyp wie Kael im Team zu haben, denn er geht dahin, wo es weh tut und seinen Gegenspielern unter die Haut“, sagte einst Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham, nachdem er Mouillierat nach der ersten Saison bei den Tigers überreden konnte, seinen Vertrag zu verlängern.

Weitere Personalien wollen die Pinguine noch in dieser Wochen bekannt geben. Die Wechsel von Laurin Braun (Wolfsburg) und Alexander Blank (DEG) kann der Klub noch nicht bestätigen. „Beide haben bei uns laufende Verträge, die auch für die DEL2 gelten“, sagte Pressesprecher Mark Thiel.

Die Position des Cheftrainers soll in Kürze besetzt werden. Ein Schwede soll jetzt der Wunschkandidat sein. Zunächst soll auch das Duo Blank/Dück auf der Liste ganz oben gestanden haben. Igor Zakharkin soll weiter als eine Art Berater in Krefeld bleiben. Da der Russe der schwedischen Sprache mächtig ist, würde die Verpflichtung eines Schweden passen. In diesem Zusammenhang erfuhr unsere Zeitung, dass Saveljev kurz vor Jahreswechsel einen kanadischen Trainer verpflichtet hat, für den der Flug bereits gebucht und eine Unterkunft gefunden war. Weil dann Zakharkin meinte, man brauche keinen zusätzlichen Trainer, wurde dem Kanadier wieder abgesagt und eine Abfindung gezahlt.