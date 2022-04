DEL-Geschäftsführer gibt sich entspannt : Tripcke räumt Krefeld-Klage gegen Abstieg nur geringe Chancen ein

Köln Die Krefelder Pinguine stehen als Absteiger fest. Doch die wollen das so nicht akzeptieren und eine Klage „wegen Wettbewerbsverzerrung“ angekündigt. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke räumt den Pinguinen aber nur geringe Chancen ein.

Der zweimalige Meister steht seit dem 1:6 bei Adler Mannheim am Dienstag nach 31 Jahren Erstklassigkeit als erster Absteiger in die DEL2 seit 2006 fest. Sergey Saveljev, Geldgeber und Klubboss, hatte vom "unfairsten Abstieg in der DEL-Geschichte" gesprochen und eine Klage "wegen Wettbewerbsverzerrung" angekündigt.