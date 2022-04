Nächster Zugang : DEG schnappt sich Sturmtalent Blank aus Krefeld

Düsseldorf Der 20-Jährige hat nach Informationen unserer Redaktion in Düsseldorf unterschrieben. Damit wäre die DEG bei den U23-Stürmern außergewöhnlich aufgestellt. Derzeit ist Blank bei der Nationalmannschaft – und trifft dort auf vier DEG-Spieler.

Auch in der dritten Phase der WM-Vorbereitung stehen mehrere Spieler der Düsseldorfer EG im Aufgebot der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Neben Tobias Eder und Alexander Ehl (Torschütze beim 1:6 gegen die Schweiz am vergangenen Wochenende) sind nun auch Mirko Pantkowski und Daniel Fischbuch dabei. An diesem Dienstag kommt das Team in Dresden zusammen, wo am Freitag (19 Uhr) und Samstag (17 Uhr) Testspiele gegen die Slowakei anstehen.