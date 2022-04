WM-Vorbereitung : Volek, Blank und Braun nominiert

Hier jubeln Justin Volek und Alexander Blank noch im Trikot der U20-Nationalmannschaft. Am Montag sind sie beim Trainingscamp der A-Auswahl des DEB. Foto: imago images/ZUMA Press/Jason Franson via www.imago-images.de

Krefeld Drei Spieler der Krefeld Pinguine und Betreuer Christian Menningen sind ab Montag bei der Nationalmannschaft, die am Donnerstag und Freitag zu Testspielen in Tschechien zu Gast ist.

Drei Spieler der Krefeld Pinguine und Betreuer Christian Menningen machten sich am Sonntag auf den Weg nach Füssen. Dort trifft sich die Eishockey-Nationalmannschaft zum ersten Teil der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die vom 13. bis 29. Mai in Finnland stattfindet. Von Füssen aus reist das Team weiter in die Tscheslowakei. In Komutov spielt die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm am Donnerstag und Freitag gegen die Gastgeber.

Wie im vergangenen Jahr bei der Vorbereitung auf die WM in Lettland wurden Laurin Braun und Alexander Blank zu der ersten Vorbereitungsmaßnahme eingeladen. Aus diesem Duo wurde jetzt sogar ein Trio, weil auch Angreifer Justin Volek einen Anruf vom Bundestrainer bekam. Der 20-jährige Stürmer, der in dieser Saison 50 Spiele für die Pinguine bestritt und dabei acht Scorer-Punkte sammelte, darf sich nun auf sein Debüt im A-Team freuen. Das DEB-Trikot trug der gebürtige Ravensburger zuletzt bei der abgebrochenen U20-WM im Dezember in Kanada. Dort machte er mit seinen Teamkollegen Blank und Maciek Rutkowski vor allem beim 2:1-Erfolg gegen Tschechien auf sich aufmerksam.

Während die Nominierung von Blank und Volek sicherlich perspektivisch auch im Hinblick auf die U20-WM, die im August nachgeholt werden soll, zu sehen ist, hofft Laurin Braun, diesmal den Sprung in den endgültigen WM-Kader zu schaffen. Im vergangen Jahr verpasste er ihn äußerst knapp. „Ich schaue mal, was geht und hoffe, dass ich es in diesem Jahr weiter schaffe wie im vergangen Jahr“, sagte Braun nach dem letzten Spiel der Pinguine gegen Mannheim.

Equipment-Manager Christian Mennigen hat seinen Platz im WM-Kader schon sicher. Auf die Dienste des 57-jährigen gebürtigen Neussers mag der Deutsche Eishockey-Bund nicht mehr verzichten. Menningen steht dabei vor seiner vierten WM-Teilnahme. Sein Debüt hinter der Bande gab er 2018 bei der Weltmeisterschaft in Dänemark noch unter Trainer Marco Sturm. Danach übernahm Toni Söderholm. „Die Zusammenarbeit ist super, er arbeitet sehr akribisch und zielorientiert und setzt auch auf junge Spieler“, sagt Menningen über den Trainer, mit dem er im Februar bei Olympia in China war. „Obwohl wir sportlich nicht so erfolgreich waren, war es für mich eine tolle Sache so etwas mitzuerleben“, blickt Menningen auf das bisherige High-Light seiner Tätigkeit für den DEB zurück.