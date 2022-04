Kaution wurde hinterlegt : DEL2 bestätigt Lizenzantrag der Krefeld Pinguine

Ob Torwart Sergei Belov ohne deutschen Pass in der DEL2 eine Lizenz bekommen kann, ist fraglich. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Bis zum 24. Mai muss der Klub seine Lizenzunterlagen einreichen. Im Unterhaus der DEL dürfen nur vier ausländische Spieler auf dem Spielbericht stehen. Ob Torwart Sergei Belov dazu gehören kann, ist fraglich.

Ob die Krefeld Pinguine nach dem Abstieg in der kommenden Saison zu den 14 oder 15 Klubs der DEL2 gehören, steht noch nicht fest. Die notwendige Lizenz haben die Schwarz-Gelben fristgerecht bis zum 15. Februar beantragt und die damit vorgeschriebene Hälfte der Kaution in Höhe von 50 000 Euro hinterlegt. Das bestätigte am Montag DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch auf RP-Anfrage. Bis zum 24. Mai müssen die Lizenzunterlagen eingereicht werden. Anfang Juli wird dann die Spielgenehmigung erteilt. Der Saisonstart ist für den 16. September geplant: „Wir müssen aber noch abwarten, ob wir 14 oder 15 Klubs haben“, erklärte Rudorisch. Das hängt davon ab, ob Frankfurt aufsteigt oder nicht.