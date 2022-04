Schwache Führung, Fehleinkäufe, Verletzte : Das sind die Gründe für den Abstieg der Krefeld Pinguine

Analyse Krefeld Nach über 31 Jahren in der höchsten Spielklasse sind die Krefeld Pinguine im Eishockey nur noch zweitklassig. Damit ein Neustart in der zweiten Liga gelingen und von Erfolg gekrönt sein kann, bedarf es zunächst der Fehlersuche, um daraus zu lernen.

Die Führung Sergey Saveljev Ist Sportdirektor, Geschäftsführer und Torwarttrainer. Er ist jung und ehrgeizig, aber nicht unbedingt ein Teamplayer. Um einen DEL-Klub zu führen, bedarf es aber inzwischen eines professionellen Teams und nicht einer One-Man-Show. Eine Führungskraft trifft nicht einsame Entscheidungen und agiert alleine, sondern führt und leitet. Das das größte Defizit des 25 Jahre jungen Letten, was gepaart mit fehlender Erfahrung im deutschen und internationalen Eishockey erhebliche Konsequenzen hatte. Denn trotz eines respektablen Etats gelang es nicht, sportlich mitzuhalten. „Wenn ich in den Spiegel schaue“, räumte Saveljev gegenüber unserer Redaktion ein, „muss ich auch sagen: die Saisonvorbereitung ist nicht gut gelaufen.“

Die Trainer Clark Donatelli wurde im Februar 2021 als Trainer der Pinguine geholt und am 22. September entlassen, nachdem die Pinguine mit vier Niederlagen in die Saison gestartet waren. Wenige Wochen später musste er sich in den USA vor Gericht wegen sexueller Nötigung verantworten. Nachfolger des 56 Jahre alten Donatelli wurde der 64 Jahre alte Igor Zakharkin, ein ehemalige Trainer der russischen Nationalmannschaft. Wenngleich es ein unbestrittener Fachmann ist, so war sein Zugang zur Mannschaft mangelhaft. Co-Trainer Boris Blank konnte manches kompensieren. Doch am Saisonende machte in der Auszeit sogar Torjäger Jeremy Bracco die Ansagen.