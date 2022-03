Nach 1:6-Niederlage in Mannheim : Erster Abstieg der Krefeld Pinguine aus der DEL ist perfekt

Mannheim Die Krefelder vergeben ihre letzte Chance und verlieren in Mannheim deutlich mit 1:6. Bester Akteur der Schwarz-Gelben ist Torhüter Oleg Shilin, der eine höhere Niederlage mit einigen guten Paraden verhindert.

Nachdem die Krefeld Pinguine ihr Auswärtsspiel bei Adler Mannheim mit 1:6 (0:1, 1:3, 0:2) verloren haben, stehen sie nach 31 Jahren und vier Tagen als Absteiger aus der höchsten deutschen Eishockeyspielklasse fest. Sportdirektor Sergey Saveljev bekräftigte vor dem Spiel im Interview bei Magenta-Sport allerdings, dass er gegen den Abstieg klagen will. Er sieht in den vielen ausgefallenen Begegnungen, die telweise nicht mehr nachgeholt werden, eine Wettbewerbsverzerrung.

Die Gastgeber gewannen vor 6176 Zuschauern verdient, weil sie deutlich mehr Zweikämpfe gewannen und ab der 15. Minute klar mehr vom Spiel hatten. Den Pinguinen war die schwere Partie vom Vortag gegen Schwenningen (3:2 n.V.) noch anzumerken. „Das ganze Spiel war einfach nur peinlich. Das spiegelt ein bisschen die ganze Saison wieder“, schimpfte Abwehrspieler Dominik Tiffels. „Als Spieler will man so etwas nicht erleben.“

Bei den Mannheimern stand mit Bill Stewart ein neuer Trainer an der Bande. Der 64-jährige Kanadier ist auch in Krefeld kein Unbekannter. In der Saison 2003/04, also gleich nach dem Titelgewinn, übernahm er im Januar die Pinguine, die damals im Tabellenkeller feststeckten, und führte sie im Saisonendspurt noch auf Platz zehn.