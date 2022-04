Krefeld Pinguine : Der Abstiegskampf geht weiter

Krefeld Christopher Röder, Geschäftsführer der Spielergewerkschaft SEV, versteht, dass sich Klub mit dem Abstieg nicht abfinden will. Moralische Unterstützung erhalten die Pinguine von den Schwenninger Wild Wings.

(hgs) Ob die Krefeld Pinguine nun gegen den Abstieg klagen oder auf einem außergerichtlichen Weg versuchen, in der DEL zu bleiben, steht noch nicht fest. Verständnis für ihren Versuch gibt es von einigen Seiten. Schließlich ist eine gewisse Wettbewerbsverzerrung nicht von der Hand zu weisen, auch wenn die Schwarz-Gelben Letzter blieben, wenn alle Vereine 56 Spiele absolvieren würden.

„Wir unterstützen das nicht aktiv, aber wir verstehen die Reaktion der Pinguine“, sagte Christopher Röder, Geschäftsführer der Spielergewerkschaft SEV. Er habe sich auch schon mit Sergey Saveljev ausgetauscht: „Das Thema ist sehr facettenreich. Herr Saveljev hat sich sehr intensiv mit der Materie auseinander gesetzt. Die Saison ist nicht unter dem normalen Maßstab zu messen. Wir haben immer gesagt, dass passieren kann, was jetzt im Fall der Pinguine passiert.“ Es sei für die SEV wichtig, dass ein Abstieg immer als fairer sportlicher Wettbewerb und unter sportlicher Vergleichbarkeit erfolgen müsse: „Darauf pocht Sergey Saveljev auch. Seine Argumentationskette verstehe ich.“ Christopher Röder ist gebürtiger Düsseldorfer und war viele Jahre im Amateurbereich und in den USA als Eishockeyspieler unterwegs: „Ich habe in der Jugend gegen den KEV gespielt.“