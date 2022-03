Nach Abstieg : Krefelder Legenden rechnen mit Führung der Pinguine ab

Auch Ehrenkapitän Uwe Fabig (Dritter von rechts) schmerzt der Abstieg. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Abstieg der Krefeld Pinguine erschüttert den Klub. Vier Eishockey-Legenden üben deutliche Kritik an Manager Sergey Saveljev. Was sie über den Niedergang des KEV sagen.

Es gibt Spieler, die haben nicht nur an der Geschichte des Krefelder Eishockeys mitgeschrieben, sondern Kapiteln ihren Stempel aufgedrückt. Sie haben so in der Stadt quasi einen Legenden-Status erreicht. Zu ihnen gehören Uwe Fabig, Karel Lang, Martin Gebel und Daniel Pietta. Dieses Legenden-Quartett ist entsetzt über den Abstieg der Pinguine aus der DEL. Unsere Redaktion sprach mit ihnen.

Ehrenkapitän Uwe Fabig wurde in Krefeld geboren, erlernte hier das Eishockeyspielen, war Kapitän der Aufstiegsmannschaft und schnürte bis 1992 die Schlittschuhe für den KEV. Der 60-Jährige ist selbstständiger Unternehmer und verfolgt das Geschehen bei den Pinguinen und beim KEV 81 regelmäßig.

„In den beiden vergangenen Jahren habe ich das, was mit dem Eishockey in Krefeld passiert ist, mit traurigen Augen verfolgt“, berichtet er. „Ich habe immer gedacht, die Pinguine sind im Keller und nicht geglaubt, dass es noch tiefer runter geht. Eigentlich habe ich gedacht, es kann nur bergauf gehen. 31 Jahre nach dem Aufstieg, den wir damals als Team mit harter Arbeit und großem Zusammenhalt geschafft haben, hätte ich niemals gedacht, dass die Zeit des Krefelder Eishockeys in der DEL so endet. Nach dem Einstieg des neuen Investors wurde nicht aus Fehlern gelernt. Das tut meinem schwarz-gelben Eishockeyherz sehr weh.“ Fabig und seine Mitstreiter hatten Sergey Saveljev auch Hilfe angeboten: „Da ist man aber leider nicht auf uns zugekommen, die Türen waren offen.“

Aufstiegstorwart Karel Lang, der von Januar 1991 bis April 2001 das Tor hütete, hatte den Abstieg schon befürchtet: „Das war zu erwarten. In den vergangenen fünf Jahren immer das gleiche Bild. Vom Motto Familie, Heimat, Tradition ist nichts mehr übrig geblieben. Jedes Jahr kamen zu viele neue Leute. Sergey Saveljev bekommt jetzt die Rechnung für sein nicht zu 100 Prozent professionelles Handeln. Es ist hier alles mit einer heißen Nadel gestrickt. Das tut allen weh, die das Krefelder Eishockey lieben.“ Der inzwischen 63-jährige ehemalige Weltklassetorhüter sorgt sich um die Zukunft in der 2. Liga: „Im Etat ist da kein großer Unterschied. Ob man aber die Spieler mit der entsprechenden Qualität bekommt, die man braucht, ist fraglich. Ich wünsche dem Verein alles Gute und hoffe, dass der Neuanfang nicht in die Hose geht.“

Verteidiger Martin Gebel aus der Aufstiegsmannschaft von 1991, der nach dem Karriereende von Uwe Fabig auch einige Zeit Kapitän war, ist sehr enttäuscht: „Der Abstieg steckt auch bei mir in den Knochen. Es war vor 31 Jahren ein großer Moment, wo wir von der Oberliga bis in die DEL marschiert sind. Die vergangen vier Jahre waren schon enttäuschend. Vieles war nicht durchschaubar und nachvollziehbar. Meine Freude war zunächst groß, als nach der Ära um Wolfgang Schulz ein neuer Geldgeber einstieg. Diese Hoffnung erwies sich aber nur als ein laues Lüftchen. Von Beginn an wurden Fehler gemacht und es wurde nicht daraus gelernt. Es wurde von Jahr zu Jahr schlechter. Der Abstieg ist jetzt das Endergebnis.“ Wie es vielleicht weitergehen könnte, da hat der 59jährige, der von 1987 bis 1998 für Krefeld spielte, auch einen Vorschlag: „Für Krefeld und für die Fans tut es mir leid. Vielleicht ist es besserer mit Leuten aus dem Krefelder Umfeld einen Neuanfang in der Oberliga zu starten.“