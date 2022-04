Trotz Kritik an der Vereinsführung : „Fan-Gemeinde der Pinguine rückt enger zusammen“

Bei den Auswärtsspielen der Krefelder, wie hier in Straubing, sind die „Party-Pinguine“ an ihren gelben Perücken zu erkennen. Foto: IMAGO/Hockeypics/Eva Fuchs/IMAGO/Hockeypics - Eva Fuchs

Krefeld Für Dirk Rehbein, seit 32 Jahren treuer Fan der Pinguine und Mitglied des Fanclubs „Party-Pinguine“, ist die Kaderplanung der Hauptgrund für den Abstieg. Er sieht in der DEL2 eine Chance für den Neuaufbau.

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs und Josef Hermanns

Die Krefeld Pinguine können bis auf einige Chaoten und Störenfriede auf treue Fans bauen. Dazu gehören auch die „Party-Pinguine“, die bei Auswärtsspielen durch ihre gelben Perücken auffallen. Zu den langjährigen Mitgliedern des Fanklubs gehört auch Dirk Rehbein: „Nach 32 Jahren, die ich dem Krefelder Eishockey verbunden bin, mit Aufstieg, Meisterschaft und vielen schönen Momenten hat man mit dem Abstieg in dieser Saison den sportlichen Tiefpunkt erreicht“, sagte er im RP-Gespräch.

Rehbein dachte, dass es nach sportlich sieben mageren Jahren schlechter nicht mehr werden könnte: „Leider wurden wir eines Besseren belehrt. Corona hin, Verletzungssorgen her. Das Hauptproblem war die Kaderplanung. Schon frühzeitig die letzte Ausländerlizenz an einen Herrn Olsen zu vergeben, war das I-Tüpelchen der Fehlplanung.“

Info Sinan Akdag: „Ich werde euch vermissen“ Sinan Akdag, der von 2007 bis 2014 das Trikot der Pinguine trug und seitdem für die Adler Mannheim spielt, bedauerte am Sonntag die Entwicklung seines Ex-Vereins: „Danke für tolle sieben Jahre in Krefeld. Es ist jetzt ein Neuanfang. Ich weiß, dass Krefeld zurückkommen wird. Ich werde Euch vermissen“, sagte der 32-jährige Verteidiger nach dem Spiel auf dem Eis zu den KEV-Fans auf der Nordtribüne. Aufmunternde Worte gab es auch vom Mannheimer Klub bei Twitter: „Liebe Krefelder, es war uns eine Ehre, heute euer Gegner gewesen zu sein. Wir sehen uns wieder. Ihr gehört ins deutsche Eishockey-Oberhaus.“

Rehbein ist davon überzeugt, das Sergey Saveljev die DEL völlig unterschätzt: „In der vergangenen Saison wurde es zwar etwas besser mit den Verpflichtungen von Bracco, Bergström und Jensen Aabo, aber eben nicht ausreichend.“ Skeptisch ist er auch mit Blick auf die kommende Saison: „Das Problem sehe ich in der 2. Liga ähnlich. Möglicherweise wird Herr Saveljev die Liga wieder unterschätzen, wenn er die sportliche Planung alleine übernimmt. Sportlicher und wirtschaftlicher Bereich müssen dringend getrennt werden. Es wird ein Sportlicher Leiter mit gutem Netzwerk benötigt. Schließlich dürfen in der 2. Liga nur vier Ausländer eingesetzt werden. Diese müssen deshalb mehr denn je Volltreffer sein, will man ein gewichtiges Wörtchen beim direkten Wiederaufstieg mitreden.“

Rehbein glaubt aber auch, dass die DEL2 auch ein Neuanfang sein kann: „Die treue schwarz-gelbe Fangemeinde rückt noch enger zusammen. So jedenfalls mein Empfinden aus einigen Gesprächen mit anderen Fans. Ich persönlich freue mich auf neue Fans an neuen Standorten. Es werden einige Auswärtstouren anstehen. Um diese aber erfolgreich mit Auswärtssiegen zu feiern, benötigt es einen schlagkräftigen Kader. Leider haben wir Fans da den geringsten Einfluss drauf. Wir stehen zu unserem Verein. Die meisten von uns gehen länger zum KEV als jeder Spieler oder Verantwortliche jemals für diesen Verein tätig sein wird. In diesem Sinne hoffen wir auf den Aufschwung.“

Auch auf den Sitzplatz-Tribünen halten viele Fans der Pinguine die Treue. Ralf und Bettina Freck aus Alpen sind seit 20 Jahren Dauerkarten-Kunden. „Nach stolperndem Beginn hat sich die Mannschaft gefangen. Das hat uns dazu veranlasst, im Nachgang die Dauerkarten zu ordern. Das Team hatte im Saisonverlauf großes Verletzungspech. Die Kaderzusammenstellung war aber insgesamt nicht tief genug. Einige Kontingentspieler ließen Wünsche offen. Mit 25 Jahren kann man nicht so viel Erfahrung haben, wie ein Mann, der lange im Geschäft ist. Eine Klage halte ich nicht für zielführend. Schließlich haben die Pinguine alle 56 Spiele ausgetragen und die wenigsten Punkte aller Mannschaften geholt“, erklärte Ralf Freck.

Oberfan „Ömmes“, der am Sonntag nach dem vorläufig letzten DEL-Spiel gegen Mannheim nochmal seine berühmten „Möpse“ anstimmte, sagte schon nach der Niederlage gegen Schwenningen: „Ich kann diesem Konstrukt nichts abgewinnen. Das hat nichts mehr mit Heimat, Nähe und Tradition zu tun.“