Krefeld Pinguine : Ein Trio bleibt, sechs Youngster wohl nicht

Egal in welcher Liga. Torwart Sergei Belov bleibt bei den Pinguinen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Die Krefeld Pinguine gaben am Montag personelle Entscheidungen bekannt. Torwart Sergei Belov sowie die beiden Stürmer Alexander Weiß und Leon Niederberger bleiben. Offizielle Abgänge wurden vom Klub nicht mitgteilt.

Torwart Belov, der im Sommer 2020 nach Krefeld gewechselt war, unterschrieb ein neues Arbeitspapier für die kommende Saison mit einer Option für eine weitere Spielzeit. Die Pinguine vergeben damit auch eine von in der DEL2 nur sechs möglichen Kontingentspielerlizenzen an einen Torhüter. Dieser Schritt ist in der 2. Liga ungewöhnlich, weil insgesamt nur vier Kontingentspieler pro Spiel eingesetzt werden dürfen. Fast alle Clubs setzen auf deutsche Torhüter oder aber zumindest auf Schlussmänner mit deutschem Pass, um bei den Feldspielern auf vier starke Imports setzen zu können. Da wäre bei den Pinguinen eine Lösung mit Oleg Shilin naheliegend gewesen. Sportdirektor Sergey Saveljev sieht das aber wohl anders und sagt: „Sergei hat bewiesen, dass er ein zuverlässiger Rückhalt für die Mannschaft ist und er wird in der DEL2 zu den besten Torhütern gehören.“ Weil Belov bereits in der vergangenen Saison bei den Pinguinen unter Vertrag stand, konnte seine Arbeitserlaubnis jetzt auch für die DEL2 verlängert werden.

info Nur sechs Ausländer in der DEL 2 Die Clubs können im Verlauf einer Saison sechs Lizenzen vergeben. Vier Spieler dürfen gleichzeitig auf den Spielberichtsbogen. Wenn Spielerverträge während der Saison aufgelöst werden, können sie nicht ersetzt werden.

Stürmer Leon Niederberger unterschrieb gleich für drei Jahre. Der 25-Jährige war im Sommer 2020 von Düsseldorfer EG nach Krefeld gewechselt und absolvierte in den vergangenen zwei Jahren 74 Spiele für die Pinguine, in denen er sechs Treffer erzielte und vier Torvorlagen gab. Niederberger, der bereits kurz nach dem letzten Saisonspiel der Pinguine gegen Mannheim seinen Verbleib in Krefeld andeutete, sagte: „Ich möchte in der nächsten Saison den Wiederaufstieg schaffen. Das sind wir dem Club und den Fans schuldig. Der Wiederaufstieg ist für mich eine Herzensangelegenheit, deswegen habe ich mich gegen andere Angebote aus der DEL entschieden. Die Voraussetzungen, dass wir in der nächsten Saison erfolgreich sind, sind sehr gut und ich bin gespannt auf die Aufgaben, die vor uns liegen“.

Der Dritte im Bunde, der sich für einen Verbleib in Krefeld entschieden hat ist Alexander Weiß. Der 35-jährige Stürmer war im Sommer 2021 aus Schwenningen nach Krefeld gewechselt und hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Weiß, der in der DEL bereits 878 Partien für fünf Clubs absolviert hat, fand vor allem nach Niederlagen immer klare Worte und ist auf und neben dem Eis ein Führungsspieler. Für die Pinguine absolvierte er in der abgelaufenen Saison 51 Spiele, erzielte dabei elf Treffer und gab zehn Torvorlagen. In Überzahl und in Unterzahl ist Weiß ein wichtiger Faktor für die Mannschaft. Vor allem in Unterzahl wirft er sich häufig in die Schüsse des Gegners. „Meine Familie und ich fühlen uns hier in Krefeld sehr wohl. Der Club, die Fans und die Stadt haben uns sehr gut aufgenommen. Unser Ziel ist ganz klar der Wiederaufstieg. Dafür werde ich mich ins Zeug legen“, sagt der gebürtige Schwarzwälder.

Mit diesen Weiterverpflichtungen haben die Pinguine einen ersten Schritt in der Kaderplanung für die kommende Saison gemacht. Als Nächstes sollte die Trainerfrage geklärt werden, damit der neue Übungsleiter auch Einfluss auf die Kaderplanung nehmen kann.