Letztes Auswärtsspiel : Krefeld Pinguine verlieren auch in Iserlohn

Robert Sabolic, der beide Tore erzielte, vor dem Iserlohner Tor. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Isrlohn Der Absteiger verliert beim Kellerkind im Saueland mit 2:5. Maximilian Gläßl und Robert Sabolic erzielen die Treffer der Gäste. Am Sonntag steigt das letzte Saisonspiel der Krefelder in der DEL gegen Red Bull München.

Zu ihrem vorerst letzten Auswärtsspiel in der D eutschen Eishockey Liga (DEL) reisten die Krefeld Pinguine am Freitag zu den Iserlohn Roosters. Die Gastgeber hatten am Mittwoch mit einem 4:3-Sieg nach Penaltyschießen gegen die Straubing Tigers den Klassenerhalt perfekt gemacht und danach bis spät in die Nacht gefeiert. Für die Pinguine stand zur gleichen Zeit nach der 1:6 Niederlage bei Adler Mannheim der Abstieg aus der höchsten deutschen Eishockeyspielklasse fest. Dem Vernehmen nach soll es auf der Rückfahrt aus Mannheim im Mannschaftsbus mucksmäuschenstill gewesen sein.

Sportdirektor Sergey Saveljev hatte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz gesagt, dass sich die Mannschaft in den zwei verblieben Spielen mit ordentlichen Leistungen aus der Liga verabschieden will. Die Mannschaft ließ bei der 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)-Niederlage diesen Worten auch Taten folgen und war über weite Strecken ein gleichwertiger Gegner. Die etwa 80 mitgereisten Fans unterstützten das Team ntsprechend lautstark. Die Fans der Gastgeber skandierten: „2. Liga, Krefeld ist dabei!“

Statistik Iserlohn – Krefeld⇥5:2 Pinguine: xxx Sihlin - Gläßl/Mass, Tiffels/Kulda, Hänggi – Sabolic/Blank/Olson, Bracco/Berlyov/Lessio, Volek/Braun/Weiss, Rutkowski/Lewandowski/Hoeffel. Zuschauer: 4588 Schiedsrichter: M. Iwert (Harsefeld), R. Köttstorfer (Rosenheim). Tore: 1:0 (4:06) O`Connor (Jentzsch/Cornel 5-4), 1:1 (10:40) Sabolic (Bracco/Lessio 5-4), 2:1 (19:46) Bailey (Cornel/Jentzsch), 2:2 (35:40) Sabolic (Bracco/Lessio 5-4), 3:2 (37:12) Raedeke (Alanov/Aubin), 4:2 (43:24) Bailey (Cornel/Jentzsch), 5:2 (46:45) Cornel (O`Connor/Bailey 5-4). Strafminuten: Iserlohn 4, Krefeld 8.

Personell konnte Trainer Igor Zakharkin in der Eissporthalle am Seilersee, wo sich beide Teams in den vergangenen Jahren viele heiß umkämpfte Duelle geliefert hatten, bis auf Niclas Lucenius auf die gleiche Mannschaft zurückgreifen, die in Mannheim die letzte Chance auf den Klassenerhalt verspielt hatte. Für den Finnen rückte Alexander Weiß, der zuletzt in der Abwehr ausgeholfen hatte, in den Sturm.

Als die Mannschaft gut zwei Stunden vor Spielbeginn aus dem Bus stieg, erwartete sie eine weiße Winterlandschaft rund um das Stadion. Unter den Zuschauern weilte auch KEV-Ehrenkapitän Uwe Fabig und der ehemalige Publikumsliebling der Pinguine Martin Schymainski. Der kleine Stürmer war im vergangen November aus Krefeld nach Iserlohn gewechselt. Bei seinem neunten Einsatz für seinen neuen Arbeitgeber verletzte er sich an der Schulter so schwer , das er deshalb die Saison vorzeitig beenden musste.

Er war aber nicht der Einzige aus dem Sextett bei den Roosters, die früher die Schlittschuhe für die Pinguine schnürten und jetzt nicht mitspielen konnten. Neben Stürmer Chris Foucault, musste auch Ex-Pinguine Kapitän Torsten Ankert wegen einer Gesichtsverletzung passen. Der gebürtige Krefelder Philipp Riefers stand als überzähliger Spieler nicht im Kader. So kamen nur Travis Ewanyk und Eugen Alanov gegen ihr ehemaliges Team zum Einsatz.

Als in Maxi Gläßl in der 4. Minute zum ersten Mal ein Krefelder auf die Strafbank musste, nutzten die Gastgeber das zum Führungstreffer. Die Pinguine waren aber nicht geschockt und nutzten ihrerseits die erste Strafe gegen Iserlohn zum Ausgleich. Jeremy Bracco hatte prima für Robert Sabolic aufgelegt (11). Fünf Minuten später lag der Puck wieder im Tor der Gastgeber. Laurin Braun hatte getroffen. Nach Videobewies wurde das Tor aber nicht anerkannt, weil der Ex-Iserlohner Mike Hoeffel Torwart Jenike aus der Position gebracht hatte. 14 Sekunden vor der ersten Pause nutzte die Roosters ihre zweite Überzahl zur erneuten Führung. Im zweiten Drittel passierte in den ersten 15 Minuten so gut wie nichts. Als die Pinguine dann zu ihrer zweiten Überzahl kamen, hämmerte Sabolic den Puck zum 2:2 in die Maschen. Zwei Minuten später staube Raedeke zum 3:2 für die Gastgeber ab.

Im Schlussabschnitt sorgten die Roosters durch zwei weitere Tore bis zur 47. Minute relativ früh für klare Verhältnisse.