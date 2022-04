Abstieg besiegelt : Krefeld Pinguine verzichten auf Klage vor Schiedsgericht

Sergey Saveljev will so schnell wie möglich zrück in die DEL. Foto: lammertz/Lammertz

Krefeld Damit ist der Abstieg in die DEL2 endgültig besiegelt. Geschäftsführer Sergey Saveljev will so schnell wie möglich zurück in die DEL. Eine schlagkräftige Mannschaft gibt es noch nicht.

Womit in ganz Eishockey-Deutschland schon seit einiger Zeit gerechnet wurde, steht seit Donnerstag endgültig fest. Die Krefeld Pinguine werden in der kommenden Saison in der DEL2 antreten. Nach sorgfältiger Überprüfung der rechtlichen Optionen und konstruktiven Gesprächen mit den Verantwortlichen der DEL und der DEL2, ist die Klubführung zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Beschwerde gegen den sportlichen Abstieg vor dem Schiedsgericht keine Aussicht auf Erfolg hat.

Seit Beginn der Diskussion um eine mögliche Klage gegen den Abstieg wurde kommuniziert, dass dieser Schritt erst nach sorgfältiger Prüfung geschehen könnte, wenn sich innerhalb dieser Analyse ein für den Klub vorteilhaftes Bild abzeichnet. Nachdem in den letzten Wochen diese Gespräche stattgefunden haben, sind die Verantwortlichen zu dem Entschluss gekommen, dass der Weg vor das Schiedsgericht neben den nicht aussichtsreichen Chancen auch dem Sportsgeist der Krefeld Pinguine nicht gerecht werden und ein negatives Licht auf den Klub und seinen Partnern und Sponsoren werfen würde. Man wolle den Fans und Sponsoren sowie sich selbst einen langwierigen Konflikt ersparen und Planungssicherheit gewährleisten.