Zweites Saison-Auswärtsspiel der Pinguina : Der Spaßfaktor ist zurück

Krefeld Der Verteidiger der Krefeld Pinguine erklärte am Donnerstag vor der Abfahrt nach Ingolstadt, dass die getrübte Stimmung wieder verflogen ist. Bei den Panthern von der Donau läuft auch noch nicht alles nach Plan.

Als sich die Krefeld Pinguine am Donnerstag nach dem Training pünktlich um 12.30 Uhr auf den Weg nach Ingolstadt machten, wo sie am heutigen Freitag um 19.30 Uhr beim ERC zu Gast sind, war die Stimmung schon deutlich besser als am Dienstag und Mittwoch. „Die Stimmung war vor allem am Dienstag getrübt. Das Trainerteam und auch unser Fitness-Coach Jörg Bednarzyk haben uns aber wieder aufgebaut. Wir haben eine positive Energie entwickelt und der Spaßfaktor ist jetzt wieder zurück“, erklärte Alex Trivellato, ehe er an der Yayla-Arena in den Mannschaftsbus stieg. Dort nahmen sechs Verteidiger, 12 Stürmer sowie die beiden Torhüter Jussi Rynnäs und Ennio Albrecht Platz. Dimitri Pätzold hatte die Trainingseinheit am Vormittag absolviert, blieb aber genau wie Mark Cundari (Oberkörperverletzung) und Justin Hodgman (Entzündung) in Krefeld.