Krefeld Pinguine im Abstiegskampf : Große Sorgen um Verteidiger Jesper Jensen Aabo

Jesper Jensen Aabo (links), hier im Zweikampf mit dem Russen Vladimir Tkachyov, konnte in China nicht weiterspielen. Foto: AP/Matt Slocum

Krefeld Der Kapitän der dänischen Nationalmannschaft kehrt verletzt von den Olympischen Spielen zurück. Fällt er im Kampf um den Klassenerhalt aus, so wäre das ein herber Verlust für die Krefeld Pinguine.

Die Eisfläche der Yayla-Arena dürfte sich in den nächsten Tagen beim Training der Krefeld Pinguine wieder füllen. In den vergangenen beiden Wochen konnte das Trainer-Duo um Trainer Igor Zakharkin und Co-Trainer Boris Blank oft nur 15 Feldspieler begrüßen, weil bis zu acht Akteure aus verschiedenen Gründen fehlten. Das soll jetzt aber bald der Vergangenheit angehören.

Bereits wieder zurück auf dem Eis ist Lucas Lessio, der aus privaten Gründen kurzfristig nach Kanada gereist war. Von einer Corona-Infektion genesen ist der Norweger Thomas Olson. Der Angreifer dürfte bereits am Freitag wieder ins Training einsteigen. Aus dem gleichen Grund noch pausieren müssen Torwart Sergei Belov und Verteidiger Philipp Mass. Wenn sie am Montag wieder trainieren können, sollte ihrem Einsatz am Mittwoch gegen Bietigheim (19.30 Uhr Yayla-Arena) nichts im Wege stehen.

Info DEL verlängert die Saison um eine Woche Die 15 Clubs der DEL haben entschieden, die Hauptrunde bis zum 3. April zu verlängern. „Wir gewinnen dadurch eine Woche Zeit, um ausgefallene Spiele nachholen zu können“, sagt DEL-Chef Gernot Tripcke.

Offen ist noch die Frage, wie es mit den Olympia-Teilnehmern aussieht. Während Betreuer Christian Menningen bereits am Freitag wieder seine Arbeit in der Kabine aufnehmen will, gibt es zu der Rückkehr der beiden Abwehrspieler Arturs Kulda und Jesper Jensen Aabo noch keine genauen Informationen. Kulda ist mit dem lettischen Nationalteam am Mittwoch nach Riga geflogen. Wann er nach Krefeld zurückkehrt, steht noch nicht fest.

Jesper Jensen Aabo hat China, genau wie das deutsche Team, am Donnerstag verlassen. Die Rückkehr des Kapitäns der dänischen Nationalmannschaft nach Krefeld ist noch offen. Ob er dann wieder ins Training einsteigen kann, ist ebenfalls noch fraglich. Der 30-jährige Abwehrspieler verletzte sich im zweiten Spiel und konnte danach nicht mehr eingesetzt werden. Ob es sich um eine schwerere Verletzung handelt, war nicht zu erfahren. Sollte er länger ausfallen, wäre das für die Pinguine ein herber Verlust im Kampf um den Klassenerhalt. Jesper Jensen Aabo ist einer der Leistungsträger in der Abwehr und mit seiner Offensivkraft auch in Überzahl ein wichtiger Spieler. In 38 Spielen hat der Abwehrmann fünf Treffer erzielt und war an 20 weiteren Toren beteiligt. Jensen Aabo steht im Durchschnitt bei den Pinguinen in jedem Spiel über 24 Minuten auf dem Eis und ist damit der Spieler mit der meisten Eiszeit im Kader der Pinguine.

Sergey Saveljev beantwortete am Mittwoch bei Instagram wieder Fragen der Fans. Die wollten natürlich wissen, ob Marcel Müller, wie von unserer Redaktion berichtet, tatsächlich zu den Pinguinen zurückkehren könnte. „Ich weiß, dass sein Vertrag in Köln ausläuft. Aber ich sage nichts zu Spielern, die in der DEL noch unter Vertrag sind“, antwortete der Multifunktionär. Die Frage nach einem Wechsel von Pascal Zerressen nach Krefeld, hatte er zuletzt als Gerücht bezeichnet.