Vor dem Spiel gegen Bietigheitm : Warum sich Alexander Weiß von Krefeld Pinguine freut

Krefeld Die Krefeld Pinguine erwarten nach fünfwöchiger Pause am Mittwoch den Neuling Bietigheim Steelers. Bei dem Treffen um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt kommt es zu gleich zwei Brüder-Duellen.

Die Krefeld Pinguine starten am Mittwoch um 19.30 Uhr in der Yayla-Arena gegen Bietigheim in den Endspurt der DEL-Hauptrunde. Für die Auswahl von Trainer Igor Zakharkin ist das zugleich schon ein erstes Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Pinguine sind derzeit mit 46 Punkten aus 38 Spielen Tabellen-13.. Gleich hinter ihnen lauert Bietigheim. Der Liganeuling hat schon 48 Zähler auf dem Konto aber auch zwei Spiele mehr ausgetragen als die Pinguine und deshalb den etwas schlechteren Punktedurchschnitt pro Begegnung. Letzter und damit auf dem Abstiegsplatz liegt Iserlohn mit 45 Punkten aus 38 Spielen. In den 18 noch ausstehenden Spielen sind bis zum Ende der Hauptrunde am 3. April noch viele Punkte zu vergeben. Aber bekanntlich zählen Punkte gegen einen direkten Konkurrenten doppelt, heißt es Land auf Land ab. Daraus lässt sich die Bedeutung der Partie ablesen. Hinzu kommt, dass es für die Pinguine nach einer fast fünfwöchigen Spielpause wegen Olympia und einiger Spielausfälle die erste Begegnung ist und keiner so recht weiß, wo man steht. Bietigheim dagegen war am vergangen Freitag schon gut in Form und gewann in Schwenningen mit 5:3. Die Bilanz der Pinguine gegen den Liganeuling ist aber leicht positiv. Im Oktober mussten sich die Schwarz-Gelben daheim mit 3:4 nach Penaltyschießen geschlagen geben, nahmen aber im Dezember in Bietigheim mit einem klaren 4:1-Erfolg Revanche.