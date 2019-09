Überraschung für die KEV-Fans : Attacke: Schalker Willy mit der Trompete ist zurück

Schalker Willy bei seinem Comeback auf der Nordtribüne. Foto: Schoofs

Krefeld Der 58-jährige Willy Plenkers stand Sonntag zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder auf der Nordtribüne.

(hgs) Da staunten viele ältere KEV-Fans, die vor 30 Jahren in der Rheinlandhalle auf der Nordtribüne standen und sich heute in der Yayla-Arena einen Sitzplatz gönnen, nicht schlecht, als sie vor dem Spiel gegen Augsburg im Umlauf den Schalker Willy mit seiner Trompete entdeckten. Zum ersten Mal seit drei Jahrzehnten stand der 58-jährige „Williy“ Plenkers wieder auf der Nordtribüne und blies zur Attacke. Damals hatte er sich nach einem Streit mit Ex-KEV-Chef Ulli Urban verabschiedet und hielt seitdem nur noch seinem Lieblingsclub FC Schalke 04 die Treue, wo er in der Nordkurve als Trompeten Willy zur Attacke bläst.

Frank Wimmers vom KEV-Fanprojekt hatte den gebürtigen Meerbuscher, der aber schon lange in Gelsenkirchen wohnt, angerufen und ihn zum Eishockey-Comeback überreden können. „Ich habe mich auch nach meinem Abschied in Krefeld immer gerne an die Zeiten in der Rheinlandhalle mit Johnny Walker, Karel Lang oder Uwe Fabig erinnert. Zu Thomas Mirwa habe ich heute noch Kontakt“, sagte der Dachdeckermeister.