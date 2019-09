Am Sonntag kommen die Augsburger Panther : Wiedersehen mit Ex-Pinguin Scott Valentine

Das waren noch Zeiten, als Scott Valentine, der inzwischen für Augsburg spielt, ein Freudentänzchen mit Martin Schymainski (rechts) wagte. Foto: Digitalfoto Matthias

Krefeld Der Verteidiger, der einst das Trikot der Krefelder Pinguine trug, kehrt am Sonntag mit den Augsburger Panthern an seine alte Wirkungsstätte zurück. Zuvor gastieren die Schwarz-Gelben am Freitag in Straubing.

Auf die Pinguine warten zum Start in der Deutschen Eishockeyliga zwei Klubs aus Bayern. Am Freitag gastiert das Team von Trainer Brandon Reid bei den Straubing Tigers, am Sonntag (16.30 Uhr) sind die Augsburger Panther in der Yayla-Arena zu Gast. „Das sind zwei sehr unangenehme Gegner, da kann man sehr schnell mit null Punkten dastehen“, sagt Sportdirektor Matthias Roos.

Info Der Kader für das Auftakt-Wochenende Foto: Lammertz, Thomas (lamm) Tor: Rynnäs, Albrecht. Abwehr: Noonan, Bruggisser; Cundari, Riefers; Ankert, Trivellato; M.Schmitz. Angriff: Costello, Pietta, Besse; Welsh, Hodgman, Saponari; Braun, Hospelt, Lagace; Ewanyk, Kruminsch, Postel.

In der vergangen Saison feierten die Pinguine zwei Siege am Pulverturm: mit 4:3 nach Verlängerung und mit 3:2 nach Penaltyschießen. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen. Die meisten Spieler der Tigers werden sich noch an diese Niederlagen erinnern. Im Kader der Mannschaft von Trainer Tom Pokel gab es nur wenige Änderungen. Fünf Abgänge stehen fünf Neuzugänge gegenüber.

In den Vorbereitungsspielen wusste die eingespielte Mannschaft nach einem etwas holprigen Start mit zwei Niederlagen beim Gäuboden-Cup zu überzeugen. Von sieben Testspielen wurden vier gewonnen. Als besonders treffsicher erwiesen sich dabei Sven Ziegler mit sechs Treffern und Neuzugang Travis Turnbull, der vier Tore erzielte. Im Tor bauen die Donaustädter weiterhin auf den Amerikaner Jeff Zatkoff. Er zählt zu den besten seines Fachs in der Liga. In der Abwehr ist der erfahrene Verteidiger Benedikt Kohl aus Ingolstadt neu im Team. Verzichten müssen die Tigers noch auf ihren Abwehrspieler Sena Acolatse. Der Amerikaner brummt noch eine Sperre aus der vergangen Saison ab. Im Angriff fehlt der verletzte Vladislav Filin. Auf die beiden Torjäger der vergangen Saison Jeremy Williams und Mike Connolly werden die Pinguine besonders achten müssen.