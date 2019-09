Vor dem Start der DEL-Saison : Pinguine sind weiter als im Vorjahr

Düsseldorf Am Freitag startet die neue DEL-Saison. Pinguine-Nationalstürmer Daniel Pietta glaubt, dass es ein enges Rennen um die Play-off-Plätze geben wird. Sportdirektor Matthias Roos sieht die Krefelder aber gerüstet.

Geschäftsführer Gernot Tripcke berichtete über die Neuerungen im Ligabüro in Neuss. Die technischen Möglichkeiten wurden ausgebaut und ein Game-Center eingerichtet. Für die Spieltagsabläufe sind Tino Boos und Jörg von Amelen zuständig. Den Vorsitz im Disziplinarausschuss hat Lorenz Funk jr. von Boos übernommen. Über die Entwicklung der Liga sagte Tripcke: „Wir gehen mit Rückenwind in die neue Saison. Die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen und die gute Saison der Münchener in der Champions-Hockey-League haben uns sehr geholfen. Wir sind im Ligaranking das beste Land in Europa in der CHL und können uns Hoffnung auf einen vierten Startplatz machen. Es herrscht eine Aufbruchstimmung, wir werden in der neuen Saison viele junge Spieler auf dem Eis sehen.“