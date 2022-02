Pre-Play-offs im Blick : Für Pinguine-Manager Savelyev ist der Abstieg kein Thema

Verteidiger Dominik Tiffels freut sich auf das Heimspiel gegen Bietigheim. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Domini Tiffels, der Verteidiger der Krefeld Pinguine, steht nach seinem Fingerbruch für das Heimspiel am Mittwoch gegen Bietigheim wieder zur Verfügung. Jensen Aabo kehrt am Montag zurück. Für Sergey Saveljev ist der Abstieg kein Thema.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Die Krefeld Pinguine haben ihre Trainingsarbeit am Wochenende mit Blick auf das erste Spiel nach der Olympiapause am Mittwoch gegen Bietigheim intensiviert. Inzwischen sind auch fast alle Spieler, die für die anstehenden Aufgaben in der DEL zur Verfügung stehen, im Trainingsbetrieb.

Besonders heiß auf das erste Spiel nach der Pause ist Verteidiger Dominik Tiffels. Der Abwehrspieler hatte sich im letzten Spiel des alten Jahres gegen Nürnberg den Finger gebrochen und trainiert erst seit zwei Wochen wieder mit dem Team: „Eine Operation war zum Glück nicht nötigt. Ich habe viel im Kraftraum trainiert und mich auf dem Fahrrad fit gehalten. Ab und an war ich mal alleine auf dem Eis. Ich hatte aber sechs Wochen keinen Schläger mehr in der Hand.“ Die Tabellensituation schätzt der 28-Jährige, der am Sonntag Geburtstag feierte, wie folgt ein: „Jeder im Team und im Verein will in die Play-offs. Schaut man aber auf die Tabelle, dann sind wir zunächst im Abstiegskampf.“

Info Die ersten fünf Spiele nach der Olympia-Pause Die ersten fünf Spiele nach der Olympia-Pause: Mittwoch 23. 2. 19.30 Uhr (H) Bietigheim. Freitag 25. 2. 19.30 (H) Straubing Sonntag 27. 2. 14 Uhr (A) Berlin Mittwoch 2. 3. 19.30 (A) Ingolstadt Freitag 4. 3. 19.30 (H) Schwenningen.

Seit Samstag sind auch Sergei Belov und Thomas Olson nach ihrer Corona-Erkrankung wieder auf dem Eis. Derweil trainierte Philipp Mass, der ebenfalls in Quarantäne war, noch im Kraftraum. Der lettische Nationalspieler Arturs Kulda soll Montag mit dem Team trainieren. An diesem Tag wird auch Jesper Jensen Aabo, der sich bei Olympia am Oberkörper verletzt hatte, in Krefeld eintreffen. „Er wird dann untersucht und wir müssen schauen, wie schwer seine Verletzung ist“, sagte Sportdirektor Sergey Saveljev am Rande des Trainings.

Der Multifunktionär war am späten Freitagabend aus seinem Schweizer Domizil zurückgekehrt und schaute seinen Schützlingen gemeinsam mit Cheftrainer Igor Zakharkin von der Tribüne aus bei der Arbeit zu. Das Eistraining leitete Co-Trainer Boris Blank. Zakharkin gab aber von der Tribüne aus die eine oder andere Anweisung. Fleißig geübt wurde auch das Spiel bei vier gegen vier sowie Überzahl und Unterzahl. Da besteht bei den Pinguinen auch Verbesserungsbedarf.

Saveljev beobachtete beim Training besonders genau seine beiden Neuverpflichtungen: Stürmer Mike Hoeffel und Abwehrspieler Yannick Hänggi. „Mike ist ein spielstarker Angreifer, der seinen Körper gut einsetzt. Nach der langen Pause wegen seiner Verletzung muss er noch in Tritt kommen. Mit Yannick haben wir in unserer Situation für die letzten 18 Spiele der Hauptrunde eine gute Verpflichtung getätigt.“

Saveljev sieht sein Team jedenfalls für den Endspurt gut gerüstet. „Wenn wir aus den ersten fünf Spielen neun Punkte holen, dann klopfen wir an den Pre-Play-off Plätzen an.“ Da es jetzt ja nur einen Absteiger gibt, hat der Multifunktionär auch eine klare Meinung: „Ich kann nicht versprechen, dass wir die Play-offs schaffen, aber absteigen werden wir sicher nicht.“