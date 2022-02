Erstes „Endspiel“ gegen Bietigheim : Darum sind die Pinguine zuversichtlich im Abstiegskampf

Geht es nach Trainer Igor Zakharkin, dann werden seine Spieler nach dem Spiel gegen Bietigheim jubeln. Foto: © PIX-Sportfotos

Krefeld Mit einem Sieg am Mittwoch im Heimspiel gegen Bietigheim kann die Mannschaft einen wichtigen Schritt gegen den Abstieg machen. Da auch Kulda ausfällt, stehen nur fünf Verteidiger zur Verfügung. Rätselraten um Bergström.

Wenn sich die Überzeugungskraft und die Zuversicht von Igor Zakharkin am Mittwoch im Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers ab 19.30 Uhr auf dem Eis widerspiegelt, dann wird seine Mannschaft dieses „Endspiel“ im Kampf gegen den Abstieg gewinnen. „Meine Spieler haben mit Leidenschaft und hart trainiert, haben einen starken Willen und sind fokussiert“, sagte der Cheftrainer am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Großen Druck spüre er und sein Team nicht: „Wir haben in der Pause sehr viel an der mentalen Stärke gearbeitet.“

Mit dem Thema Abstieg wollte sich der Eishockey-Professor aus dem russischen Bryansk nahe der Grenze zu Weißrussland nicht beschäftigen: „Wenn wir neun der 18 Spiele gewinnen, können wir die Pre-Play-offs noch erreichen.“ Mit der vollen Ausbeute von 27 Punkten würden am Ende 73 Zähler zu Buche stehen. Ob die dann für Platz zehn reichen? 80 müssen es wahrscheinlich schon sein.

Info 450 Karten für die Nordtribüne vergeben Beim Heimspiel gegen Bietigheim dürfen 2420 der 8029 möglichen Plätze belegt werden. Inklusive Dauerkarten und frei verkauften Tickets waren bis Dienstag 450 Karten für die Nordtribüne vergeben. Hier gibt es laut Pinguine keine Beschränkung, außer die vorgeschriebene Obergrenze für die gesamte Arena. Es gibt an der Abendkasse noch Tickets aller Kategorien.

Bei aller Zuversicht weiß aber auch Zakharkin, dass der Aufsteiger aus dem Schwabenland nicht so einfach zu bezwingen ist: „Bietigheim hat eine sehr starke erste Reihe, die alleine ein Spiel entscheiden kann. Ich weiß noch nicht, wie wir die ausschalten wollen. Entweder wir versuchen das mit einer oder zwei Reihen. Oder wir spielen mit offenem Visier, weil wir athletisch und läuferisch sehr gut vorbereitet sind.“ Auch wenn er fälschlicher Weise den 29. Dezember nannte, seitdem sein Team ohne Spielpraxis ist und das ein Problem sei, hat er natürlich Recht, auch wenn das letzte Punktspiel am 21. Januar beim 1:6 gegen Ingolstadt war. Die Steelers konnten am vergangenen Freitag beim 5:3-Sieg in Schwenningen Spielpraxis und besonders Selbstvertrauen tanken.

Viel mehr als die mangelnde Spielpraxis fallen für die Pinguine die personellen Probleme negativ in die Waagschale. Denn es steht für die Abwehr nur das Quintett Tiffels/Gläßl/Mass/Bappert/Hänggi zur Verfügung. Arturs Kulda ist noch in Quarantäne. Jesper Jensen-Aabo fällt voraussichtlich noch zwei Wochen aus. Daher soll hauptsächlich Alexander Weiß zum Verteidiger umfunktioniert werden. Auch Laurin Braun könnte in der Abwehr aushelfen. Im Tor dürfte Oleg Shilin stehen, weil Sergei Belov zuletzt wegen Corona nicht regelmäßig trainieren konnte.

Wie sich Zakharkin seine vier Sturmreihen vorstellt, wollte er gestern nicht verraten, um dem Gegner nicht in die Karten zu spielen. Wahrscheinlich bildet das Trio Bracco/Lessio/Lucenius weiter die erste Reihe. Die weiteren Formationen können Lewandowski/Blank/Volek, Braun/Berlyov/Sabolic und Olson/Hoeffel/Niederberger bilden. Im Angriff schmerzt natürlich der Ausfall von Alexander Bergström, der wegen einer Oberkörperverletzung bis zum Saisonende ausfallen soll. Nach RP-Informationen ist es höchst unwahrscheinlich, dass der Schwede seinen Vertrag bei den Pinguinen verlängern wird.