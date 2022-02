Eishockey Nachwuchs Liga : KEV 81 glückt die Revanche gegen Ingolstadt

Krefeld Der KEV feiert zwei Eishockey-Siege in der Deutschen Nachwuchs Liga gegen denERC Ingolstadt. Das ist Balsam auf die Wunden der Krefelder, die vor einer Woche Verletzte beklagten und punktlos geblieben waren.

(JH) Die U20 des KEV 81 feierte in der Rheinlandhalle zwei Siege gegen den ERC Ingolstadt und nahm damit Revanche für die beiden Niederlagen vor einer Woche an der Donau . Beim 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)-Erfolg am Samstag hatte Trainer Robin Beckers wegen der vielen Verletzten nur 13 Feldspieler zur Verfügung. Das Häuflein der Aufrechten wuchs förmlich über sich hinaus und verdiente sich den Sieg durch eine tolle kämpferische Leistung. Angreifer Dorian Kielbasa erzielte die Treffer eins bis drei. Den Erfolg machten im Schlussdrittel Stefan Laschitzky und Artjom Piskowazkow perfekt. „Meine Jungs haben gekämpft wie die Löwen. Wir hatten auch das nötige Scheibenglück und haben unsere Kontermöglichkeiten eiskalt genutzt“, sagte Trainer Beckers.

Weil das Oberligateam wegen eines Corona-Falls seine Partie in Rostock absagen musste, stand das Spiel am Sonntag unter völlig anderen Vorzeichen. Trainer Beckers konnte kurzfristig auf die Oberligaspieler Luca Hauf, Leon Schuster, Daniel Herzog und Marcel Mahkovec zurückgreifen. Am Ende stand ein 7:6 (3:1, 2:3, 1:2, 0:0, 1:0)-Sieg nach Penaltyschießen. Verteidiger Schuster traf zweimal in Überzahl, Laschitzky einmal, als der KEV ein Mann mehr war. Die restlichen Treffer erzielten Hauf, Daniel Becker und Mahkovec in Unterzahl. Den entscheidenden Penalty verwandelte Laschitzky.