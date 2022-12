1:4-Niederlage in Bad Nauheim Nikita Shatsky schießt das Ehrentor für die Pinguine

Der Kurpark rund um das Stadion hatte sich über Nacht nach Schneefällen in eine Winterlandschaft verwandelt. Bei Spielbeginn herrschte in dem an den Seiten offenen Stadion bei Temperaturen um minus fünf Grad eisige Kälte. Pinguine-Trainer Peter Draisaitl setzte im Duell mit dem Tabellenvierten auf die gleiche Formation wie am Freitag beim 6:4-Erfolg gegen Regensburg. Lediglich Verteidiger Sandro Mayr blieb daheim und spielte am Abend im Oberligateam des KEV gegen die Moskitos Essen. Nauheims Coach Harry Lange musste aus Verletzungs- und Krankheitsgründen auf mehrere Spieler, darunter auch auf Ex-Pinguin Patrick Seifert, verzichten. Weil vor allem in der Abwehr der Schuh drückte, beorderte der Trainer die DEL-erfahrenen Stürmer Tobias Wörle und Marc El-Sayed in die Abwehr.