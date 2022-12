Identifikationsfigur und Fachmann Adrian Grygiel ist neuer Teammanager der Krefeld Pinguine

Weil das Oberligateam des KEV immer erst am Abend trainiert, wartet auf Grygiel jetzt eine Doppelbelastung. Am Tage wird er jetzt häufig in der Geschäftsstelle der Pinguine anzutreffen sein. Hier warten dann viele Aufgaben rund um das Team auf den Vater zweier Töchter, der mit seiner Frau Stefanie verheiratet ist und in Krefeld wohnt.