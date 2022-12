Krefeld Pinguine Matthias Bittner nimmt das erste Gegentor auf seine Kappe

Torwart Matthias Bittner, der sein Team bei 42 Schüssen auf sein Gehäuse vor einer höheren Niederlage bewahrte, sagte nach dem Spiel: „Es war mega, hier in der Yayla-Arena vor so vielen Fans, die mich toll unterstützt haben, zu spielen. Gleich nachdem mir der Trainer gesagt hat, dass ich spiele, habe ich große Vorfreude verspürt. Ich bin dann auch gut ins Spiel reingekommen. Ärgerlich war der Treffer zum 1:1. Dieses Tor muss ich auf meine Kappe nehmen. Wir sind nach dem Rückstand dann aber gut zurückgekommen und hätten am Ende noch den Ausgleich schaffen können. Für die U20-WM Ende Dezember stehe ich auf Abruf. Wenn es in diesem Jahr nicht klappt, dann hoffe ich, im kommenden Jahr dabei zu sein.“