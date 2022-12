Als Hausmann „sehr anstrengend“ Boris Blank gibt sein Comeback als Co-Trainer der Pinguine

Info

In den Spielen gegen Regensburg und in Bad Nauheim kann Trainer Peter Draisaitl bis auf Nikonor Dobryskin auf seinen vollständigen Kader zurückgreifen. Der 22-jährige Abwehrspieler ist verletzt. Nach seiner Pause gegen Dresden kehrt Sergei Belov ins Tor zurück. Hendrik Hane vom Kooperationspartner Düsseldorfer EG ist verletzt und steht vorerst nicht zur Verfügung. In den zurückliegenden Tagen hat Außenstürmer Justin van der Ven besonders auf sich aufmerksam gemacht. Deshalb rückt der 20-Jährige in den zweiten Sturm. Er wird an der Seite von Kapitän Alexander Weiß und Davis Koch auflaufen. „Ich habe den Jungs im Training das abverlangt, was ich für wichtig halte. In den vergangenen Spielen hatten wir Ergebnisprobleme, das wollen wir schon am Freitag gegen Regensburg ändern“, sagt Trainer Peter Draisaitl.