Dritte Handball-Liga Eine Gala-Vorstellung vor Weihnachten

Damit hat der ATV den sportlichen Schlusspunkt unter 2022 gesetzt, das als Erfolgsjahr in die Chronik eingeht. Die Gentges-Truppe hat mit begeisterndem Handball einen wahren Zuschauer-Boom ausgelöst. Längst hat sich nicht nur in Kerken herumgesprochen, dass in der Vogteilhalle regelmäßig beste Unterhaltung geboten wird. Damit das auch in Zukunft so bleibt, ruhen sich die Grün-Weißen nicht auf den Lorbeeren aus. Bereits am Montag, 2. Januar, bittet Tim Gentges seine Schützlinge zum ersten Training im neuen Jahr. Schließlich soll die Mission Klassenerhalt am Samstag, 14. Januar, im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Ahlener SG erfolgreich fortgesetzt werden.