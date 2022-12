6:4 gegen Regensburg Auch Philip Riefers und Pascal Zerressen punkten für die Pinguine

Der Sieg der Gastgeber war verdient, obwohl sie sich einige Nachlässigkeiten leisteten. So war der Ausgleich zum 1:1 ein Geschenk von Torhüter Sergei Belov, der aber anschließend drei Alleingänge parierte, die den Rückstand hätten bedeuten können. Nachdem die Regensburger zweimal ausgleichen konnten, sorgten die Schwarz-Gelben binnen fünf Minuten mit drei Toren für ein beruhigendes Polster – sollte man meinen. Doch in der Adventszeit ist manches Türchen offen. So war das Spiel unterhaltsam, aber von vielen Fehlern geprägt. Am Ende holten die Pinguine erstmals nach vier Spielen wieder einen Dreier – auch zur Freude der neuen Führung.