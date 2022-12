4:3-Sieg nach Penalyschießen Belov verhindert Pleite der Pinguine

Mit einem blauen Auge kamen die Pinguine am Wochenende aus den beiden Duellen gegen die Kellerkinder der DEL2 davon. Nach der Niederlage in Crimmitschau tat sich die Mannschaft auch gegen Schlusslicht Bayreuth Tigers sehr schwer und feierte am Ende einen überaus glücklichen 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen. Dafür war Torwart Sergei Belov verantwortlich, der erst in der Verlängerung bei einem Solo von Kurz und dann mit zwei gehaltenen Penaltys der Gäste eine Niederlage verhinderte. Auch wenn die Leistung der Schwarz-Gelben insgesamt enttäuschend war, machten sie es vor 2765 Zuschauern, darunter auch der neue Chef Peer Schopp, wenigstens spannend.