Bilanz des Weihnachtsgeschäfts Vierter Adventssamstag war der stärkste für den Handel

Die Stadt war am Samstag vor allem am Nachmittag bestens gefüllt mit Menschen – auch zu ermessen an den Autoschlangen auf der Königstraße. Die Leute haben bei Intersport Borgmann noch viele Wintersachen gekauft – Warmes von der Mütze bis zur Unterwäsche. „Es wird aber auch viel Sportbedarf verschenkt“, sagt Borgmann, „wir hatten in allen Abteilungen gut zu tun.“