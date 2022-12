Eiermann-Bau in Krefeld Stadthaus wird private Kunsthochschule

Das Stadthaus, der architekturhistorisch bedeutende Eiermann-Bau am Konrad-Adenauer-Patz, ist gerettet: Die Stadt hat einen Käufer gefunden, der das marode Gebäude sanieren und dort eine private Schule sowie eine Kunsthochschule etablieren will. Der Investor ist ein Krefelder: Christian Baierl von der „renaissance Immobilien und Beteiligungen Aktiengesellschaft“. Das Projekt, sagt er, „ist für mich eine Herzensangelegenheit“. Zudem weiß er sehr gut, wovon er spricht: Sein Unternehmen ist auf die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude spezialisiert, und er ist auch in der Szene internationaler privater Hochschulen bestens vernetzt: So habe er bereits Gespräche mit Trägern für Privatschule und -hochschule geführt. Baierl hat die Pläne jetzt mit Oberbürgermeister Frank Meyer und Planungsdezernent Marcus Beyer vorgestellt.